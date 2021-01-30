Канада посилює правила в'їзду в країну через коронавірус

Уряд Канади ухвалив рішення про посилення правил в'їзду в країну в межах зусиль щодо стримування зростання кількості захворювань новим небезпечнішим штамом коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Згідно з новими правилами, всі, хто прибуває повітряними рейсами в Канаду, будуть зобов'язані пройти карантин у готелі за свій рахунок упродовж щонайменше трьох днів після прибуття.

Для тих же, хто повертається в Канаду, на додаток до тесту перед посадкою на борт, який вже вимагають у Канаді, буде введено обов'язкове ПЛР-тестування в аеропорту.

"В'їжджати в країну доведеться в певний готель, до трьох днів чекати результатів тесту, оплачуючи перебування своїм коштом, що, як очікується, обійдеться в понад 2 тис. канадських доларів ($1,5 тис.). Ті, у кого результат буде негативним, зможуть потім дотримуватися режиму карантину вдома під значно суворішим наглядом і контролем", - наводить видання слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Ті, у кого тест виявиться позитивним, за словами Трюдо, будуть зобов'язані залишатися на карантині в певних установах, де перевірятимуть, чи не є вони носіями нових штамів COVID-19.

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