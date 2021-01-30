Житель Австрії заповів 2 млн євро французькому селу, де його переховували від нацистів під час Другої світової війни

Громадянин Австрії Ерік Швам заповів 2 мільйони євро французькому селу Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де під час Другої світової війни його разом із сім'єю врятували від нацистів і місцевих колаборантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє France 3.

Швам помер минулого місяця у віці 90 років. У 1943 році він прибув до села Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де хлопця та його родину сховали від нацистів. Очільник села сказав, що Швам залишив "значні кошти", проте його попередник на посаді розповів, що йдеться саме про 2 мільйони євро.

Працівниця департаменту з питань культури та комунікацій Деніз Валла заявила, що три тижні тому з керівництвом села зв’язався нотаріус і обговорив передачу грошей.

"Він (Швам. - Ред.) був дуже стриманим джентльменом і не хотів, щоб його жест широко розголошували. Про жертводавця мало що відомо, але ми провели невелике дослідження", - сказала вона.

Зокрема, родина Еріка Швама була з Відня, його батько там працював лікарем. У 1943 році він прибув до Ле Шамбон-сюр-Ліньйона разом із батьками та бабцею. Після війни вони повернулись до Австрії, але в 1950 році Швам переїхав до Ліона (розташований неподалік села), де вивчав фармацевтику.

У Ліоні чоловік одружився і жив зі своєю дружиною, дітей у них не було. На час смерті Швам був вдівцем.

Селищний голова зазначив, що кошти, які пожертвував австрієць, використають на фінансування освіти та молодіжних проєктів.

Село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон відоме своїми "рятувальними операціями". Історія зі Швамом і його родиною не поодинока: під час Другої світової війни місцевий пастор та його дружина закликали жителів ховати єврейських біженців. Зрештою село стало притулком для тисяч біженців і центром опору. Ізраїль також наголосив на внеску жителів села.

Проте репутацію притулку Ле Шамбон-сюр-Ліньйон мав і до цього, така історія села розпочалась із переховування протестантів від переслідувань у сімнадцятому столітті. Ховались там люди й під час Французької революції, під час громадянської війни 1930-х в Іспанії тощо.

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