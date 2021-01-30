Житель Австрії заповів 2 млн євро французькому селу, де його переховували від нацистів під час Другої світової війни
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє France 3.
Швам помер минулого місяця у віці 90 років. У 1943 році він прибув до села Ле Шамбон-сюр-Ліньйон, де хлопця та його родину сховали від нацистів. Очільник села сказав, що Швам залишив "значні кошти", проте його попередник на посаді розповів, що йдеться саме про 2 мільйони євро.
Працівниця департаменту з питань культури та комунікацій Деніз Валла заявила, що три тижні тому з керівництвом села зв’язався нотаріус і обговорив передачу грошей.
"Він (Швам. - Ред.) був дуже стриманим джентльменом і не хотів, щоб його жест широко розголошували. Про жертводавця мало що відомо, але ми провели невелике дослідження", - сказала вона.
Зокрема, родина Еріка Швама була з Відня, його батько там працював лікарем. У 1943 році він прибув до Ле Шамбон-сюр-Ліньйона разом із батьками та бабцею. Після війни вони повернулись до Австрії, але в 1950 році Швам переїхав до Ліона (розташований неподалік села), де вивчав фармацевтику.
У Ліоні чоловік одружився і жив зі своєю дружиною, дітей у них не було. На час смерті Швам був вдівцем.
Селищний голова зазначив, що кошти, які пожертвував австрієць, використають на фінансування освіти та молодіжних проєктів.
Село Ле Шамбон-сюр-Ліньйон відоме своїми "рятувальними операціями". Історія зі Швамом і його родиною не поодинока: під час Другої світової війни місцевий пастор та його дружина закликали жителів ховати єврейських біженців. Зрештою село стало притулком для тисяч біженців і центром опору. Ізраїль також наголосив на внеску жителів села.
Проте репутацію притулку Ле Шамбон-сюр-Ліньйон мав і до цього, така історія села розпочалась із переховування протестантів від переслідувань у сімнадцятому столітті. Ховались там люди й під час Французької революції, під час громадянської війни 1930-х в Іспанії тощо.