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Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму

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Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму
Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців рішення буде обов'язковим до виконання.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".

На запитання, чи буде виконуватися рішення референдуму в разі, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав, що "обов'язково".

"Рішення референдуму обов'язкове для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.

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Топ коментарі

  • Afanasiy
    Треба бути ідіотом, аби вірити в те, що ця наскрізь корумпована олігархічна влада не змухлює результатами волевиявлення на цьому "референдумі"
  • Утилизация ватников
    Власть клоунов. Ну а наш народ проголосует, чтоб землю ему вернули, которую он не видел и никогда не увидит. Пусть бурьяном поросла, зато мысль о "своей" земле нищебродов греет.
  • Игорь Монахов
    хм..высер этого мудака для успокоения лохов ...мол не бздите - ваше слово по земле мы учтем.
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