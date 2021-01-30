Стефанчук не відкидає повернення мораторію на продаж землі після проведення відповідного референдуму
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Закон про продаж земель сільськогосподарського призначення може бути скасований через всеукраїнський референдум. У разі такого волевиявлення українців рішення буде обов'язковим до виконання.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".
На запитання, чи буде виконуватися рішення референдуму в разі, якщо українці скажуть "ні" продажу землі, Стефанчук сказав, що "обов'язково".
"Рішення референдуму обов'язкове для кожного органу державної влади. Крапка", - сказав Стефанчук.
Раніше повідомлялося, що питання продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.