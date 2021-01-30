Новини • Агресія Росії проти України

За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС

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За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС
За минулу добу, 29 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер" і скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. Унаслідок цих дій два українські воїни зазнали осколкових поранень. Їх було оперативно доставлено в медустанови, де воїнам надали належну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у штабі, поблизу Опитного збройні формування Російської Федерації здійснили кілька пострілів у бік українських позицій із підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а біля Авдіївки - з підствольного і ручного протитанкового гранатометів.

Також наголошується, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - інформують у штабі ООС.

Крім цього, уточнюється, що від початку поточної доби, 30 січня, уздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також: Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Як повідомили в українській делегації в Тристоронній контактній групі, під час обстрілу терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника два воїни зазнали легких поранень.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    А эти быки все НовоМразию строят от Харькова до Одессы....хмыри Мавзолейные...
  • Senator S 01a656ec
    США слямзили в Ливии РАБссиянский ЗРК Панцирь и переправили в Германию... За минулу добу поранень зазнали два воїни, зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з гранатометів поблизу Опитного й Авдіївки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7552
  • Евгений Пономарев
    При этом отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" наблюдалась тишина.Источник: https://censor.net/ru/n3245030

    Ага наблюдалась, точно не скажу, но где-то раз пять или шесть отчетливо наблюдалась приблизительно 122-я тишина ...
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