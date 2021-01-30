За добу через COVID-19 в Україні померли 149 осіб, виявлено 4 685 нових випадків, одужали - 11 317
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також, за даними Степанова, за минулу добу госпіталізовано 1906 осіб, летальніх випадків - 149, одужало 11 317 осіб, здійснено 41 781 тестування за добу, зокрема методом ПЛР - 23871, методом ІФА - 17910.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 216 278 осіб, одужало 1 014 658 осіб, летальних випадків – 22 628, проведено 6 232 960 ПЛР-тестувань.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (341), Івано-Франківській (412), Львівській (353), Дніпропетровській (335) та Київській (325) областях", - уточнив Степанов.
Крім цього, глава МОЗ наводить дані щодо кількості захворювань у регіонах за минулу добу:
м. Київ – 341 випадок;
Вінницька область – 241 випадок;
Волинська область – 146 випадків;
Дніпропетровська область – 335 випадків;
Донецька область – 170 випадків;
Житомирська область – 158 випадків;
Закарпатська область – 245 випадків;
Запорізька область – 220 випадків;
Івано-Франківська область – 412 випадків;
Київська область – 325 випадків;
Кіровоградська область – 36 випадків;
Луганська область – 108 випадків;
Львівська область – 356 випадків;
Миколаївська область – 84 випадки;
Одеська область – 174 випадки;
Полтавська область – 104 випадки;
Рівненська область – 116 випадків;
Сумська область – 77 випадків;
Тернопільська область – 124 випадки;
Харківська область – 280 випадків;
Херсонська область – 52 випадки;
Хмельницька область – 123 випадки;
Черкаська область – 155 випадків;
Чернівецька область – 186 випадків;
Чернігівська область – 117 випадків.