ДСНС попереджає про подальше погіршення погодних умов: очікується значний сніг і пориви вітру, можливі перебої в електропостачанні та русі транспорту

Найближчими днями в Україні очікується подальше погіршення погодних умов.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

За даними рятувальників, 1 лютого в більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст сніжного покриву 5-10 см). Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних та Харківської областей ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім цього, зазначається, що 30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - підкреслюють у ДСНС.

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