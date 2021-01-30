ДСНС попереджає про подальше погіршення погодних умов: очікується значний сніг і пориви вітру, можливі перебої в електропостачанні та русі транспорту
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.
За даними рятувальників, 1 лютого в більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст сніжного покриву 5-10 см). Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних та Харківської областей ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).
Крім цього, зазначається, що 30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).
"Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергопостачання окремих населених пунктів і порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - підкреслюють у ДСНС.