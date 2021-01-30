Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців
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Влада Чехії заборонила в'їзд до країни для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавірусу і діятиме з 30 січня.
Про це повідомили в МЗС Чехії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, забороняється в'їзд з усіх країн, незалежно, в якій зоні країна перебуває - зеленій, помаранчевій чи червоній.
Як виняток, дозволяється в'їхати до країни тільки громадянам Чехії.
Обмеження діятимуть до 14 лютого включно.