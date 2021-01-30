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Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців

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Через коронавірус Чехія закриває в'їзд до країни для іноземців
Влада Чехії заборонила в'їзд до країни для іноземців. Рішення прийнято через пандемію коронавірусу і діятиме з 30 січня.

Про це повідомили в МЗС Чехії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, забороняється в'їзд з усіх країн, незалежно, в якій зоні країна перебуває - зеленій, помаранчевій чи червоній.

Як виняток, дозволяється в'їхати до країни тільки громадянам Чехії.

Обмеження діятимуть до 14 лютого включно.

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Боятся что все разбегутся от "вакцинаций", наверное.
  • aquarius580 .
    Kaк-то у них так всё лихо пошлО: Германия, Франция, теперь вот Чехия.
    Что происходит ? У них у всех разные вирусы, что ли ?
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Я бы и Португалию добавил. Там вааще непонятка какая-то. Выезд запретили. Как-то странно!
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