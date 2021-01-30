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Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено "товар" на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

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Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено "товар" на 2 млн грн, - Нацполіція. ФОТО
Під час чергування співробітники Обухівського районного управління поліції на автодорозі поблизу села Тростинка помітили підозрілого молодика. Чоловік вийшов із лісосмуги зі спортивною сумкою, поклав її в машину Nissan Almera і намагався виїхати, проте його зупинив наряд групи реагування патрульної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

Для документування правопорушення на місце події прибули слідчо-оперативна група і керівництво поліції району. Під час обшуку транспортного засобу правоохоронці виявили та вилучили спортивну сумку, в якій були прозорі пакети з кристалоподібною речовиною рожевого кольору, схожою на наркотик. Вилучене направили на експертизу, яка встановила, що це синтетичний психостимулятор "А-РVP". Загальна вага вилучених заборонених речовин - 5,4 кг.

Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено товар на 2 млн грн, - Нацполіція 01
Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено товар на 2 млн грн, - Нацполіція 02
Перекрито міжрегіональний канал збуту психотропних речовин на Київщині. Вилучено товар на 2 млн грн, - Нацполіція 03

Як наголошують правоохоронці, за цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить майже 2 мільйони гривень.

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Крім цього, зазначається, що 27-річного жителя столиці затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Автомобіль, на якому пересувався фігурант, поміщено на майданчик тимчасового утримання. Зараз поліція встановлює можливих спільників затриманого. Досудове слідство триває.

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Топ коментарі

  • Назар Марков 3748aee1
    а вы думали откуда в киеве столько денег и топовых иномарок. никто ничего не производит а куча бабала
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    из бюджета вестимо)
  • Volodymyr Zaiets
    У мене така гімалайська сіль, теж рожева.
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