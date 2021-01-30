Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ

Радбез ООН планує обговорити ситуацію з арештом у Росії опозиціонера Олексія Навального. Неформальне засідання призначено на 3 лютого.

Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Обговорення відбудеться в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального у 2020 році. Деякі члени Радбезу, імовірно, говоритимуть і про нинішній стан політика.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Радбезу ООН може висловлюватися і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

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