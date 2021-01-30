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Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ

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Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ
Радбез ООН планує обговорити ситуацію з арештом у Росії опозиціонера Олексія Навального. Неформальне засідання призначено на 3 лютого.

Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Обговорення відбудеться в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального у 2020 році. Деякі члени Радбезу, імовірно, говоритимуть і про нинішній стан політика.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Радбезу ООН може висловлюватися і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

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Топ коментарі

  • Lexa D.
    Да чего там обсуждать.
    Он в тюрьме - и это нужно воспринимать как факт. Пусть сидит, он же не бутерброд с колбасой туда-сюда его таскать.
  • Наглая Морда
    о, бабки и деды опять собираются на кухню обсудить мировую политику, не ну а чо, кпд примерно одинаковый
  • Andriy Kalnyshevsky
    А украинцы очень переживают шо навальный в тюрьме.
    Прям бутерброд не лезет в рот)
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