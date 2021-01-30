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Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька

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Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька
Президенту України Володимиру Зеленському час остаточно зрозуміти, що ні з ким з українських олігархів не можна домовлятися.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Що я засвоїла точно, так це те, що на президента не можна грубо тиснути, а шантажувати його  й поготів. Коломойському здалося, що він - господар фракції "Слуга народу". Здалося, що все купується і продається. І всі купуються і продаються. У його житті, може, так і було, не знаю. Але те, що його досвід дуже обмежений таким типом взаємин, - точно", - підкреслює вона.

"Вчора наприкінці сесійного дня було ухвалено рішення в понеділок зібрати фракцію, щоб остаточно вирішити питання щодо Дубінського. Але вже години через 3 стало відомо, що голоси треба зібрати негайно, бо Ігор Валерійович запускає важку (я так думаю, фінансову. - Авт. ) артилерію. Найімовірніше, саме тому Саша Дубінський вчора ввечері втік з ефіру на каналі "НАШ", - акцентує увагу Богуцька.

Крім цього, вона зазначила, що Ольга Василевська-Смаглюк сказала, що не розглядає добровільного виходу з фракції (поки) і впевнена, що голосів за виключення Дубінського не набереться.

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"Загалом напруга у мене зараз така ж, як на виборах, коли чекаєш екзитполів, де 73% "за", - продовжує Богуцька.

"Хоча дуже хочеться, щоб після цієї драматичної ситуації президент зрозумів остаточно, що хороших олігархів не буває. І ні з ким із них не можна домовитися. Політика - їхній бізнес", - підсумувала вона.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Зеленський не намагається позбутися Дубінського, бо за ним стоїть Коломойський

    Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко вважає, що В.Зеленський не намагається "позбутися" Олександра Дубінського, бо насправді за нардепом стоїть олігарх І.Коломойський. "В найближчому оточенні Зеленського, керівник київської обласної організації "Слуги народу", один із них кандидат у мери Києва… У них же там були Верещук, Дубінський і Качура - це була трійка їхня. Дубінський - російський агент. Це сказано спецслужбами Сполучених Штатів Америки. Ніякого зиску їм це казати просто не існує. Ну навіщо? Просто його немає. Деркач? Бог з ним, з Деркачем. Про нього все зрозуміло - в нього у біографії написано, що він закінчив академію КДБ СРСР. Але Дубінський - це влада, це Зеленський. І ми маємо перший доказ того, що в найближчому оточенні Зеленського є прямі російські агенти. Крапка. Це правда. І це дуже важливий факт, який зараз доведений суспільством", - сказав Гончаренко.
    Він зауважив, що насправді Зеленський робить вибір не між Дубінським і Сполученими Штатами Америки.
    "За прізвищем Дубінський стоїть абсолютно інше прізвище. І це прізвище - Ігор Коломойський. І депутати, і група депутатів, і телеканал "1+1", і людина, яка зробила Зеленського президентом. Давайте речі називати своїми іменами. Якби не цей безкінечний з ранку до ночі фільм на "1+1", якби не безкінечна кампанія, якою зливали Порошенка на "1+1", і всіх інших, хто міг тільки десь конкурувати і заважати їм… Калігула привів коня і сказав, що він буде сенатор. Так і Коломойський привів коня у вигляді Зеленського, і зробив його нам президентом. Тобто він показав, хто є хто і що воно. І треба йому віддати належне - в 40-мільйонній країні захопив владу і повністю все", - додав Гончаренко.
    На його думку, Зеленський чудово розуміє, що сигнал іде по Коломойському і завтра буде питання по Коломойському, тому така складна для президента ситуація.
    "Я не думаю, що це все було розіграно… Я думаю, що реально у Зеленського трусяться піджилки. Тому що він розуміє, що далі буде Коломойський. А розірвати стосунки з Коломойським він дуже боїться. По-перше, він про нього багато знає. Не забувайте, що гроші "ПриватБанку" виводилися, в тому числі через компанію Зеленського і "95 кварталу". Це гроші, які Коломойський виводив мільйонами і сотнями мільйонів", - зазначив Гончаренко.
  • aquarius580 .
    Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1550
  • 18c49ed2
    Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5287
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