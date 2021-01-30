Коломойському здається, що він господар фракції. Президент має зрозуміти, що хороших олігархів не буває, - "Слуга народу" Богуцька

Президенту України Володимиру Зеленському час остаточно зрозуміти, що ні з ким з українських олігархів не можна домовлятися.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Що я засвоїла точно, так це те, що на президента не можна грубо тиснути, а шантажувати його й поготів. Коломойському здалося, що він - господар фракції "Слуга народу". Здалося, що все купується і продається. І всі купуються і продаються. У його житті, може, так і було, не знаю. Але те, що його досвід дуже обмежений таким типом взаємин, - точно", - підкреслює вона.

"Вчора наприкінці сесійного дня було ухвалено рішення в понеділок зібрати фракцію, щоб остаточно вирішити питання щодо Дубінського. Але вже години через 3 стало відомо, що голоси треба зібрати негайно, бо Ігор Валерійович запускає важку (я так думаю, фінансову. - Авт. ) артилерію. Найімовірніше, саме тому Саша Дубінський вчора ввечері втік з ефіру на каналі "НАШ", - акцентує увагу Богуцька.

Крім цього, вона зазначила, що Ольга Василевська-Смаглюк сказала, що не розглядає добровільного виходу з фракції (поки) і впевнена, що голосів за виключення Дубінського не набереться.

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"Загалом напруга у мене зараз така ж, як на виборах, коли чекаєш екзитполів, де 73% "за", - продовжує Богуцька.

"Хоча дуже хочеться, щоб після цієї драматичної ситуації президент зрозумів остаточно, що хороших олігархів не буває. І ні з ким із них не можна домовитися. Політика - їхній бізнес", - підсумувала вона.