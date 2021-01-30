Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера

Російський суд відправив під домашній арешт до 23 березня 2021 року брата російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Навального.

"Олега Навального також відправили під домашній арешт до 23 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.

Крім цього, уточнюється, що під домашній арешт до 23 березня 2021 року відправили також інших активістів, затриманих під час акцій протестів на підтримку Навального, зокрема главу "Альянсу лікарів" Анастасію Васильєву і юристку Любов Соболь.

"Любов Соболь відправили під домашній арешт до 23 березня у справі про порушення санітарно-епідеміологічних обмежень. Суд заборонив їй користуватися інтернетом і спілкуватися з будь-ким, "крім слідчого, адвоката та осіб, що діють за дорученням слідчого", - підкреслюють у штабі Навального.

Тим часом соратники Навального анонсували проведення нових протестних акцій 31 січня.

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