Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Навального.
"Олега Навального також відправили під домашній арешт до 23 березня 2021 року", - сказано в повідомленні.
Крім цього, уточнюється, що під домашній арешт до 23 березня 2021 року відправили також інших активістів, затриманих під час акцій протестів на підтримку Навального, зокрема главу "Альянсу лікарів" Анастасію Васильєву і юристку Любов Соболь.
"Любов Соболь відправили під домашній арешт до 23 березня у справі про порушення санітарно-епідеміологічних обмежень. Суд заборонив їй користуватися інтернетом і спілкуватися з будь-ким, "крім слідчого, адвоката та осіб, що діють за дорученням слідчого", - підкреслюють у штабі Навального.
Тим часом соратники Навального анонсували проведення нових протестних акцій 31 січня.