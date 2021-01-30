НКРЕКП знизила тарифи 13 облгазів на розподіл газу з 1 лютого

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на розподіл газу з 1 лютого 2021 року низці операторів газорозподільних мереж.

Відповідні постанови про внесення змін до постанов від 16 і 30 грудня 2020 року, якими затверджені тарифи для операторів ГРС на 2021 рік, прийнято на засіданні в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як і планувалося раніше, тарифи знижено щонайменше на 3,5%, як у випадку з ПрАТ "Гадячгаз", і щонайбільше на 29,8%, як от для ТОВ "Газовик". Загалом тарифи операторів, відповідно до спільного рішення, напрацьованого урядом, народними депутатами та профільним Комітетом Верховної Ради, не мають перевищувати 1,79 грн/куб.м (без ПДВ).

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Водночас із переліку операторів ГРС, яким планувалося знизити тарифи, рішенням комісії виключено ПрАТ "Коростишівгаз" (регулятор мав намір знизити його тариф із 1,75 грн/куб.м до 1,67 грн /куб. м, на 4,5%).

Як пояснила членкиня НКРЕКП Оксана Кривенко, яка головувала на засіданні, рішення про виключення цього підприємства ухвалено з урахуванням відкритого обговорення проєкту постанови.