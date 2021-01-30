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Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко

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Людей, які вже перехворіли на COVID-19, теж вакцинуватимуть, - Ляшко
В Україні лікарі рекомендуватимуть вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина на коронавірус COVID-19, чи ні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна.

"Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ стверджує, що це гарантія захисту на шість місяців. Але яка є достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, чи хворіла людина, чи ні", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що вакцину передбачено для всіх українців і вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але, за його словами, в умовах обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, йому можуть рекомендувати перенести перше щеплення на 3-6 місяців.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    А если вакцинировать еще и умерших, то объемы закупок вакцины будут еще больше. Больше закупки - больше откаты. Арифметика! Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7401
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Знаю точно, с вероятностью в 300%: меня вакцинировать не удастся. Никакой твари- не удастся. Даже если мне заплатят. Потому- я в состоянии купить эту сраную бумажку, о вакцинации. А ещё: жене, маме и тёще. Надеюсь, эти твари не потребуют вакцинировать котов! Хотя... в этом уже появилиь сомнения, после реального геноцида датских норок, уничтоженных в милионных количествах. Кстати, обратили внимание: о них все забыли! Или- на них- забили! А Грета Тундберг- молчит, тварь!
  • belge
    Он отметил, что вакцина предусмотрена для всех украинцев и будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

    Людей, которые уже переболели COVID-19, тоже будут вакцинировать, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5709 .. но на работу не примут, за границу не выпустят и в маршрутку не пустят.
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