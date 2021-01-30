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Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що "трохи" гнівається на 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Axios.

"Я бачу, що ви гніваєтесь на президента Трампа. Можливо, трохи, так?" - запитав журналіст.

На це Зеленський, посміхаючись, відповів: "Трохи".

Повну версію інтерв'ю мають опублікувати в неділю, 31 січня.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    а что ж он, гаденыш, молчал, когда Трамп был Президентом США ?

    пинать упавшего противника (или партнера) МЕЛКО и ПОДЛО ! Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 4880
    но это так свойственно ЗЕленскому
  • Владимир Кукленко
    Пинатель дохлых трапов, тьху...
  • Борменталь Незабаром
    а ще вова може дати завдання свому ручному прокурору і завести на трампа 100500 справ, ділов-то!
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