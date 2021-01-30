За добу через COVID-19 у Києві померли 14 осіб, видужали 2 129, виявлено 341 новий випадок, - Кличко. КАРТА

За минулу добу, 29 січня, в Києві COVID-19 діагностували у 341 людини, серед них 15 медпрацівників.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"50 пацієнтів було госпіталізовано в медустанови, інші - на самоізоляції під контролем лікарів", - уточнив він.

За даними Кличка, 14 жителів Києва померли через коронавірус за минулу добу. Загалом від початку пандемії у столиці померли 2 349 осіб, у яких було діагностовано COVID-19.

Наразі підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці вже 128 174.

Також наголошується, що за 29 січня одужали 2 129 жителів Києва.

Найбільше нових випадків захворювання за минулу добу виявлено в Дніпровському районі (85), в Дарницькому (64) і в Подільському районі (42).

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