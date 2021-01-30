Путін деградував за ці 10 років. Хоча здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди, - Шендерович

До імперських галюцинацій і злодійства президента РФ Володимира Путіна додалися ще страх і неадекватність.

Про це російський письменник-сатирик Віктор Шендерович заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Згадуючи недавні протести в Росії, він зазначив, що нинішні протести відрізняються від тих, які були 10 років тому.

"Дуже багато тих, хто вийшов вперше. Це те, що називається ефект Тік-Тока. Люди загалом неполітизовані. І в цьому сенсі - разюча відмінність від, умовно кажучи, протестів 10-річної давності. Теж були дуже хороші люди, але інші. Тоді виходили, так би мовити, за ліберальними цінностями, і майже не було людей без вищої освіти. Цей протест значно помолодшав і додав енергії. Тоді виходили проти фальсифікації виборів, узурпації влади - наші ліберальні заморочки, так би мовити. Сьогодні все інше, і вже ніхто не дарував квіти поліцейським... Тоді скандували: "Путін, йди", "Путін - злодій"... А вчора скандували вже: "Він убивця!" Детонує бридке політичне старіння Путіна: вже ж зовсім нічого, крім брехні і мордобою. І, власне, це навіть не пів шляху до Білорусі, а вона сама: "Лукашенко-лайт", - зазначив письменник.

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Він підкреслив, що наразі мотиви людей, які виходять на протести, не лише "ідеологічні чи інтелектуального походження".

"Величезна частина, молода частина протестів, виходить і виходитиме вже просто тому, що це несумісне з життям. Цей політичний тиранозавр тримає, кігтями чіпляє, не пускає їх у майбутнє... А вони - просто біологічно інша епоха! Виросло нове покоління. Це з одного боку. А з іншого боку, повторюю, і Путін деградував за ці 10 років. Хоча 10 років тому здавалося: куди ж іще? Виявляється, було куди. До імперських галюцинацій і злодійства додалися страх і неадекватність. До нього прізвисько прилипло - "бункерний дід"... Знаєте, якщо можна було б, я дорого дав би за те, щоб побачити світ його очима. Що він знає із того, що відбувається? Я думаю, що це дуже специфічно відображений світ..." - вважає Шендерович.

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