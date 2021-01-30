Близький друг президента РФ Ротенберг взяв "палац Путіна" на себе: Я є бенефіціаром. Хочемо побудувати апарт-готель, місце шикарне
Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю телеграм-каналу Mash, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
"Це не буде таємницею. Я є бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт, було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, адже місце шикарне", - сказав бізнесмен.
За словами Ротенберга, він планує побудувати на цьому місці апарт-готель. "Ми хочемо там побудувати апарт-готель, там досить велика кількість кімнат. Мені дуже подобається цей бізнес - готельний бізнес. Я вже не кажу про те, щоб надалі перетворити це в туристичний бізнес", - зазначив він.
За словами Ротенберга, цим бізнесом він займається "упродовж декількох років", зокрема володіє "деякими об'єктами в Криму, на Далекому Сході і в Алтаї".
Комплекс у Геленджику бізнесмен, за його словами, придбав "кілька років тому". "Я розумів, що це досить скандальна і важка будівля", - сказав він.
За словами Ротенберга, він не відразу повідомив про те, що володіє цим комплексом, через "суто людський фактор". За його словами, навколо будівель виник скандал, "інсинуації пишуть". "Там же немає нічого незаконного", - зазначив бізнесмен.
Терміни завершення будівництва він оцінив у півтора-два роки. "Постараємося швидше, враховуючи скандали", - додав він.