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В Україні хочуть побудувати 1400 км концесійних доріг: список напрямків

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Цього року в Україні планують оголосити конкурси щодо перших проєктів на залучення приватних інвестицій у дорожній сектор. Хочуть побудувати 1400 км доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.

На першому етапі програми буде відремонтовано такі ділянки:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).
  • Бориспіль-Полтава (М-03).
  • Херсон-Миколаїв (М-14).
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За словами міністра, очікуваний обсяг первинних інвестицій за кожним із проєктів становить 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором упродовж наступних 20 і більше років.

"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але на виплату упродовж 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - додав Криклій.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    А дороги будут строиться?
    Или я выехав на Житомирскую трассу, неожиданно для себя увижу на ней терминалы для оплаты?
  • 5 копійок
    Це і буде ЗЕпакращення, адже епоха бідності минула.
  • mrSmith
    Судя по всему, за построенные/отремонтированные по астрономическим ценам дороги, государство еще должно заплатить неким "частным инвесторам"...
    И самое интересное, что такие трассы как М-06, М-03 находятся в весьма и весьма хорошем состоянии!
    Те инвесторы вложат деньги в капремонт дорог, которые уже отремонтированы!
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