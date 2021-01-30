В Україні хочуть побудувати 1400 км концесійних доріг: список напрямків

Цього року в Україні планують оголосити конкурси щодо перших проєктів на залучення приватних інвестицій у дорожній сектор. Хочуть побудувати 1400 км доріг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у фейсбуці.

На першому етапі програми буде відремонтовано такі ділянки:

Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).

Бориспіль-Полтава (М-03).

Херсон-Миколаїв (М-14).

Київ-Житомир-Рівне (М-06).

Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).

Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За словами міністра, очікуваний обсяг первинних інвестицій за кожним із проєктів становить 200-350 млн доларів. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором упродовж наступних 20 і більше років.

"Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але на виплату упродовж 20-30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - додав Криклій.