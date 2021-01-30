Українець Прима виборов "золото" в гонці переслідування ЧЄ із біатлону
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Український біатлоніст Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи, який триває у місті Душники-Здруй (Польща).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Прима подолав 12,5 км із трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди.
"Бронза" у персьюті дісталася норвежцю Хаварду Богетвейту.
Богдан Цимбал (2 промахи) фінішував 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м.
Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.
Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.