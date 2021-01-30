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Українець Прима виборов "золото" в гонці переслідування ЧЄ із біатлону

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Українець Прима виборов "золото" в гонці переслідування ЧЄ із біатлону
Український біатлоніст Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи, який триває у місті Душники-Здруй (Польща).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Прима подолав 12,5 км із трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди.

"Бронза" у персьюті дісталася норвежцю Хаварду Богетвейту.

Богдан Цимбал (2 промахи) фінішував 17-м, Артем Тищенко (0) - 21-м.

Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.

Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Украинец Прима выиграл "золото" в гонке преследования ЧЕ по биатлону - Цензор.НЕТ 4741
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Красунчик!!! Нових перемог нашим хлопцям і дівчатам! Щирі вітання!!!
  • Роберт Мюллер
    Кацапы продолжают чудить Сейчас идет лыжная гонка.Скандальный лыжник большунов влетел в отбойник.
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