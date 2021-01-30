Ткаченко пропонує передати Гостинний двір у Києві на баланс Міністерства культури і створити на його базі Музей сучасного мистецтва

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо передачі Гостиного двору (який розташований у Києві на Контрактовій площі) на баланс Міністерства культури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у телеграм-каналі.

"З огляду на те, що концепцію подальшого розвитку об’єкта ще не було презентовано, я виступив з ініціативою створити Музей сучасного мистецтва та культурний хаб саме на базі Гостинного двору. Розмови про логічність і актуальність такої ідеї у суспільстві тривають вже чимало років. Реалізація у межах проєкту "Великої реставрації". І тому звернувся до прем’єра щодо передачі його на баланс Міністерства культури й інформаційної політики", - йдеться в повідомленні.

Він також переконаний, що Гостинний двір не буде передано під приватну забудову.

Ткаченко повідомив, що в суботу зустрівся з активістами і юристами, які захищають Гостинний двір, зокрема в судах. "Міністерство культури й інформаційної політики готове співпрацювати щодо питання порятунку об'єкта разом", - написав він.

Міністр повідомив про плани підписати меморандум між Міністерством культури та громадською організацією "Музей сучасного мистецтва".

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