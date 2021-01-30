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Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов

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Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов
Лише 39% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної інфекції. Серед медичних працівників відсоток тих, хто готовий робити щеплення, ще менший.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Щодо медиків, які працюють із хворими на коронавірус і належать до першої групи вакцинації, то з них до щеплення готові лише 38%.

"Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України", - заявив Степанов.

За його словами, така ситуація склалася через те, що питання вакцинації коментують всі підряд.

Він також запевнив, що вже 1 лютого уряд розповість про нові домовленості, укладені Міністерством охорони здоров'я, які стосуються вакцинації.

Читайте також: Україна готова викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС, - Степанов

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Менее 40% украинцев готовы бесплатно вакцинироваться... китайским шмурдяком.

    Заканчивайте мысль.
  • Rino Onix
    Почему безплатно??? это же наши налоги.
  • mrSmith
    Вопрос, какой именно вакциной.
    Если из США или Германии, то я в принципе и платно готов.
    А если д-мом из параши или Китая, то не пошли бы вы нафиг!
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