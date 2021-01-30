Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов
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Лише 39% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти коронавірусної інфекції. Серед медичних працівників відсоток тих, хто готовий робити щеплення, ще менший.
Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Щодо медиків, які працюють із хворими на коронавірус і належать до першої групи вакцинації, то з них до щеплення готові лише 38%.
"Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. У нас є відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України", - заявив Степанов.
За його словами, така ситуація склалася через те, що питання вакцинації коментують всі підряд.
Він також запевнив, що вже 1 лютого уряд розповість про нові домовленості, укладені Міністерством охорони здоров'я, які стосуються вакцинації.