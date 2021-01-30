Першими в Україні зроблять щеплення співробітникам мобільних бригад із вакцинації та медпрацівникам, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, - Степанов

Першими в Україні будуть вакциновані працівники мобільних бригад і вакцинації та медичні працівники клінік, де роблять стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На першому етапі ми вакцинуємо людей з критичним ризиком інфікування і розвитку Covid-19 і тих, хто виконує критичні функції у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби", – сказав він агентству в суботу.

Міністр повідомив, що також серед перших вакцинують працівників лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на Covid-19; всіх співробітників екстреної медичної допомоги, зокрема водіїв; людей, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках престарілих тощо), а також працівників цих закладів; крім цього, військовослужбовців, які беруть участь в Операції об'єднаних сил.

Міністр нагадав, що на першому етапі планується вакцинувати близько 367,491 тис. осіб. Вакцинацію проводитимуть спеціальні мобільні бригади.

Як повідомлялося, Україна в рамках ініціативи COVAX отримає в лютому 117 тис. доз м-РНК вакцини від Covid-19 Pfizer-BioNTech.

Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.