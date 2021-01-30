Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа

Учасники штурму будівлі Конгресу США 6 січня висловили готовність дати свідчення проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі про імпічмент. Свідчити проти Трампа готовий і "шаман QAnon".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vice.

Так, один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, "шаман" QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі зазначив, що Трамп "його зрадив", тому він готовий свідчити проти нього, розповів адвокат Чанслі Ел Уоткінс.

За словами адвоката, Чанслі вважає слова Трампа, після яких розпочався штурм, "нічим іншим, як запрошенням піти до Капітолія разом із президентом і битися там мов у пеклі".

"Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голоси Ченслі та інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті", — сказав Уоткінс.

Адвокат 20-річного Емануеля Джексона — ще одного учасника штурму, якому висунули обвинувачення за п’ятьма пунктами, включаючи напад на правоохоронців, у недавній судовій заяві зазначив, що "характер і обставини цього злочину повинні розглядатися через призму події, натхненної президентом США".

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Інший учасник штурму, Гаррет Міллер, якого звинувачували також у погрозах члену Палати представників Окасіо-Кортес і офіцеру поліції Капітолію, опублікував через свого адвоката заяву, де вибачився і поклав провину за свою поведінку на Трампа.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні. Як мінімум п'ятеро людей загинули під час безладів. Через це Конгресу довелося перервати твердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Палата представників оголосила пану Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту. Вона передала резолюцію на розгляд в Сенат.