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Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

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Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ
Двоє українських військовослужбовців мають поранення в результаті обстрілу російськими терористами на Донбасі. Їхній стан стабільний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.

Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер воїн Роман Дзюбенко, поранений снайпером терористів біля Новоолександрівки 26 січня

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 1554
  • 18c49ed2
    Если в упор не замечать реальности, то будет типа "перемирие".
  • Paulo Kit
    Царство небесне.

    Два украинских воина ранены в результате обстрела наемников РФ на Донбассе, - Украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 9565
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