Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ

Двоє українських військовослужбовців мають поранення в результаті обстрілу російськими терористами на Донбасі. Їхній стан стабільний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі.

Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.

Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.

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