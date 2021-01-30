Двох українських воїнів поранили під час обстрілу найманців РФ на Донбасі, - українська делегація у ТКГ
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Двоє українських військовослужбовців мають поранення в результаті обстрілу російськими терористами на Донбасі. Їхній стан стабільний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі.
Обстріл стався сьогодні, 30 січня, близько 13:00 біля Мар'їнки. Пораненим військовим надана медична допомога.
Українська сторона повернула "режим тиші" через СЦКК і направила ноту моніторинговій місії ОБСЄ.