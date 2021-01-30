Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС

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Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС
За суботу, 30 січня, російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші. В результаті обстрілу було поранено двох українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли відбувалися біля Новомихайлівки з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу було поранено двох українських військових.

Біля Авдіївки російські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Террористы на Донбассе опять нарушили перемирие, наши воины стреляли в ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2884

    Бережи вас Боженька і батьківска молитва...
  • Вальд Ще
    Зеленський, коли у відставку? Скоро два роки, як роздивляєшся "мир" в очах путіна.
  • metal35
    На перегной кацапо-фашистов и только так!
    кацапская падаль понимает только силу!
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