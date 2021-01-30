Терористи на Донбасі знову порушили перемир'я, наші воїни стріляли у відповідь, - штаб ООС
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За суботу, 30 січня, російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим тиші. В результаті обстрілу було поранено двох українських військових.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Обстріли відбувалися біля Новомихайлівки з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Саме в результаті цього обстрілу було поранено двох українських військових.
Біля Авдіївки російські бойовики застосовували станкові протитанкові гранатомети, неподалік Золотого-4 - автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
У відповідь на ці обстріли українські військові відкривали вогонь у бік позицій бойовиків. Також про порушення режиму припинення вогню попереджені представники ОБСЄ.