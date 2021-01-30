США та ЄС не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, - посол у РФ Салліван

Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, запроваждені проти Росії через окупацію Криму.

Про це повідомив посол США в Росії Джон Салліван в ефірі телеканалу "Дождь", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені в результаті цих подій", - сказав Салліван.

За його словами, канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон "найглибшим чином прихильні до такого рішення проблеми, яке було б справедливим для України і її народу".

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Салліван пояснив, що США продовжать вести діалог з проблеми Донбасу в різних форматах, в тому числі нормандському. "Ми не досягли великого успіху за останні шість-сім років, але це не звільняє нас від зобов'язання продовжувати роботу після його досягнення", - сказав він. Посол додав, що до України, а також до мінських угод влада США свій підхід не змінила.

Нагадаємо, санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.