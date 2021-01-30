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З полону піратів у Нігерії звільнено шістьох українських моряків, - Зеленський. ФОТО

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У суботу, 30 січня, були звільнені шість українських моряків з судна Stevia, яких в грудні захопили в полон пірати в Нігерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інстаграмі.

"Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину!" - написав Зеленський.

Він подякував українським дипломатам і всім причетним до звільнення українських моряків.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    З кацапії спробуй звільнити.
  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    Может ты не в курсе, но на нашем заводе "Залив" вчера спустили на воду противопиратский корабль. Вот они и испугались.
    Из плена пиратов в Нигерии освобождены шесть украинских моряков, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5229
  • Валерия Ларченко b661826f
    Радоваться от того ,что харант специально молчит о умершем от ранений воине?
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