США перекинули групу стратегічних бомбардувальників B-52H у західну частину Тихого океану

На авіабазу Андерсен на американському острові Гуам у західній частині Тихого океану прибула група з чотирьох американських стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило Командування тихоокеанських ВВС США.

Стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress були спрямовані на Гуам з авіабази Барксдейл у штаті Луїзіана, йдеться в повідомленні.

За наявними даними, на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Пекіном один з них перед посадкою пролетів над спірними водами і островами у Південно-Китайському морі, права на приналежність яких відстоює Китай.

"Відправка оперативної групи бомбардувальників для проведення навчань показує нашу здатність швидко розгортати боєготовність у будь-якому районі, де нам це потрібно, - заявив підполковник Крістофер Дафф, командир 96-ї бомбардувальної ескадрильї B-52H. - Місії наших стратегічних бомбардувальників демонструють постійну готовність до нанесення глобальних ударів. Ми залишаємося готовими до розгортання в будь-якій точці світу в будь-який час".

Нині в районі Південно-Китайського моря розташована авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS Theodore Roosevelt (CVN-71). За твердженням Індо-Тихоокеанського командування ВС США, авіаносець з кораблями бойової охорони на минулому тижні нібито піддався умовній атаці китайських бомбардувальників Xian H-6 біля берегів Тайваню. При цьому польоти китайських бомбардувальників проходили на видаленні понад 250 миль від американської авіаносної групи і жодної загрози для неї не представляли.

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У минулому році Пентагон вже неодноразово демонстративно розміщував на Гуамі на тимчасовій основі оперативні групи стратегічних бомбардувальників, а також направляв у район Південно-Китайського моря бойові кораблі.

У липні минулого року США офіційно відкинули претензії КНР на низку територій у Південно-Китайському морі. "Ми прагнемо донести: претензії Пекіна на природні ресурси на більшій частині території Південно-Китайського моря абсолютно незаконні, як і їхня кампанія залякування, щоб їх контролювати", - йшлося в заяві держдепу США. У ній зазначалося, що Китай намагається "витіснити інші країни, затвердити одностороннє панування", і цей підхід очевидний для США вже давно.