Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі
Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Центр розпочав роботу в суботу, 30 січня.
За даними міністерства оборони Туреччини, в центрі будуть служити по 60 військових з Росії та Туреччини. Створення центру моніторингу перемир'я - складова угоди, укладеної президентами Росії, Азербайджану і прем'єр-міністра Вірменії.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.