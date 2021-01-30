Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця
Про це повідомили BFMTV правоохоронці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Зазначається, що прокуратура почала наступну стадію розслідування. Затриманим, які опинилися під вартою, готують звинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.
До слова, за ґратами опинилися семеро затриманих, один з яких неповнолітній. Крім того, двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.
Як повідомлялося, інцидент стався 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій із друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. Із металевими палицями і битами вони атакували студентів. Нині юнак у лікарні.
Загалом у межах цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх та один дорослий). Їх звинувачують за статтями"замах на вбивство", "злочинне об'єднання з метою вчинення злочину" та "крадіжка за допомогою насильства".