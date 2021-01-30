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Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця

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Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця
Прокуратура Парижа розпочала судове розслідування побиття українського підлітка неподалік Ейфелевої вежі.

Про це повідомили BFMTV правоохоронці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Зазначається, що прокуратура почала наступну стадію розслідування. Затриманим, які опинилися під вартою, готують звинувачення в спробі вбивства, злочинній змові з метою вчинення злочину, груповому пограбуванні та насильстві.

До слова, за ґратами опинилися семеро затриманих, один з яких неповнолітній. Крім того, двоє неповнолітніх поміщені під судовий нагляд.

Як повідомлялося, інцидент стався 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій із друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. Із металевими палицями і битами вони атакували студентів. Нині юнак у лікарні.

Загалом у межах цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх та один дорослий). Їх звинувачують за статтями"замах на вбивство", "злочинне об'єднання з метою вчинення злочину" та "крадіжка за допомогою насильства".

Також читайте: Побитий у Парижі підліток-українець перебував у банді, а його мати наймала нелегалів, - ЗМІ

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    кацапам іхняя ікона. цілуйте тварі!

    Французька прокуратура почала судове розслідування побиття підлітка-українця - Цензор.НЕТ 2492
  • irenka ko
    Якого біса посольство України зверталось до прокуратури Франції, якщо цей малолітній бандюк громадянин Франції? Це ж не украінський турист, заробітчанин або студент, який попав під роздачу, це француз, у якого мати робить дітей виключно з іноземцями. То таких шльонд по світу розбіглося дуже багато, нехай собі живуть як хочуть, та з ким хочуть, бо вони вже не є громадяни України.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Єнакуєво, в тех краях все очень плохо заканчивается, там в шахтах загубленного народу немеряно.
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