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США з 1 лютого вводять обов'язкове носіння масок у всіх видах транспорту, на вокзалах і в аеропортах

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США з 1 лютого вводять обов'язкове носіння масок у всіх видах транспорту, на вокзалах і в аеропортах
Центри з контролю і профілактики захворювань США оголосили про обов'язкове носіння захисних масок у всіх видах громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Розпорядження набуває чинності з понеділка, 1 лютого. Люди будуть зобов'язані носити маску "під час посадки, висадки та під час подорожі у будь-якому транспортному засобі до Сполучених Штатів або в межах країни", а також "у будь-якому транспортному вузлі, що забезпечує перевезення в межах США".

У розпорядженні йдеться: "Обов'язкове носіння масок у наших транспортних системах захистить американців і надасть впевненість, що ми можемо знову подорожувати безпечно навіть під час цієї пандемії".

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США лишається країною із найбільшою кількістю позитивних випадків зараження коронавірусом - 25,9 мільйонів людей. 

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Трумп носил? И ваши Q-дебилы тоже?
  • GM Harvester
    ну так чувак с рыжей белкой на голове говорил, что вирус летом растает без следа
  • stanis nasvaiko
    Яка я б не була природа цього вірусу, але "це" точно спроба загнати людей всього світу в конц табір.
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