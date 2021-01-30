США з 1 лютого вводять обов'язкове носіння масок у всіх видах транспорту, на вокзалах і в аеропортах

Центри з контролю і профілактики захворювань США оголосили про обов'язкове носіння захисних масок у всіх видах громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Розпорядження набуває чинності з понеділка, 1 лютого. Люди будуть зобов'язані носити маску "під час посадки, висадки та під час подорожі у будь-якому транспортному засобі до Сполучених Штатів або в межах країни", а також "у будь-якому транспортному вузлі, що забезпечує перевезення в межах США".

У розпорядженні йдеться: "Обов'язкове носіння масок у наших транспортних системах захистить американців і надасть впевненість, що ми можемо знову подорожувати безпечно навіть під час цієї пандемії".

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