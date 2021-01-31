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Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна

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Посольство України у Великій Британії відреагувало на публікацію посольства Росії, де розташована в окупованому Криму гора Ай-Петрі позначена російською.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер диппредставництва.

"Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна - чудове. Але підпис знову неправильний, посольство Росії. Це більше, ніж уявні монстри живуть у прекрасному Криму зараз, але не назавжди", - йдеться в публікації.

Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна 01

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Лапті завжди пишались краденим.
  • Прощай немытая раССея
    «Это как дерьмо ложками»: Кондратюк жестко подверг критике «Дизель шоу» и «Квартал 95»


    Посольство РФ у Великій Британії опублікувало фото Ай-Петрі, українські дипломати нагадали, що Крим - Україна - Цензор.НЕТ 3343

    Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк жестко раскритиковал ныне действующие сделки руководства проектов «Дизель шоу» и «Квартал 95» с российским телеканалом «СТС Медиа», попавшие под украинские санкции, передает Replyua.net со ссылкой на «Телеграф».
    По его словам, все контакты с Российской Федерацией должны в обязательном порядке быть запрещены нашим государством, так как эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан.

    Более того, Кондратюк рассказал, что в плане моральной стороны для каждого гражданина - ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

    «Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас - это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия - ОПЗЖ. Она без такого «десерта» и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане - для меня непостижимо. Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности», - высказался продюсер.
  • olele
    Посольство РФ в Великобритании опубликовало фото Ай-Петри - украинские дипломаты напомнили, что Крым - Украина - Цензор.НЕТ 5381
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