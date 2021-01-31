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Масові акції проти заборони абортів тривають у Польщі

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Масові акції проти заборони абортів тривають у Польщі
У Польщі тисячі людей вийшли на акції проти майже повної заборони абортів у країні. Наймасштабніша акція відбулась у центрі Варшави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, люди скандували: "Свобода, рівність, аборти на вимогу". Сталися сутички демонстрантів із поліцією. Для розгону мітингувальників застосували сльозогінний газ.

Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про практично повну заборону абортів ще в жовтні минулого року. Однак нововведення набуло чинності лише 27 січня після офіційної публікації. Суд визнав незаконним переривання вагітності навіть у тому випадку, якщо у плода є вроджені патології.

У постанові суду йдеться, що подібні речі дискримінують ще ненароджену дитину. Опозиційні партії, правозахисні організації і Євросоюз вважають, що рішення порушує права жінок.

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Щорічно в Польщі проводиться близько тисячі легальних операцій із переривання вагітності, 98% із яких - через внутрішньоутробні патології плоду.

Групи із захисту прав жінок зазначають, що справжня кількість абортів серед польських жінок, що проводяться або підпільно, або в інших країнах, досягає 80-120 тисяч.

Нагадаємо, 28 січня 2020 року Конституційний суд Польщі оприлюднив обґрунтування свого рішення від 22 жовтня минулого року про заборону здійснення абортів у разі наявності у плода важкого і незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю.

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Топ коментарі

  • Vedana
    А якщо вагітність бажана, але плід з патологіями ?
    Ви не чули про подібне навіть у здорових пар ?
  • сепаратизму смерть
    Это как "сухой закон", ни к чему хорошему не приведет.
    Просто женщины будут делать аборты подпольно и умирать сотнями, если не тысячами.
    Ничему люди не учатся, никакие запреты ни к чему хорошему не приводили, все идет по кругу, снова и снова... Массовые акции против запрета абортов продолжаются в Польше - Цензор.НЕТ 4138
  • НБ
    Держава приватизує жіноче лоно. Це гидко і підло. Якась статева диктатура. Виходить що в полячки в тілі є матка яка належить державі, а жінка має її обслуговувати бо якийсь самець релігійний або безплідний імпотент з Конституційного Суду через її матку самостверджується. Ідіотизм. Лише жінка має право вирішувати питання аборту. І ніхто, ніяка сила не має права втручатися в її вибір. Найгірше що може бути це небажана дитина. Така дитина гарантовано буде нещасною від народження. Ну що ж! Ми допоможемо польським жінкам і відкриємо спеціальні заклади на кордоні з Польщею. На їх фанерні фабрики для нашого лісу ми відповімо "абортаріями" для їхніх жінок. І будемо розвивати "абортивний туризм". Це було б смішно якби не було так тупо... 3 тисячоліття, демократичне суспільство...
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