Дубінський запустив "паралельний підрахунок голосів" за його виключення з фракції
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Дубінський вирішив провести паралельний підрахунок голосів своїх колег щодо його виключення з президентської фракції.
"Відповідні листи відправлено всім депутатам фракції "Слуга народу" через електронну пошту і СЕДО", - зазначив нардеп.
У доданому документі Дубінський просить, щоб до 16:00 1 лютого нардепи зі "Слуги народу" відзвітували перед ним щодо свого рішення про вигнання з фракції.
Нагадаємо,11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції увечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти із фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривав пів години.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.