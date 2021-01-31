Академію держуправління при президентові передано у сферу управління Міносвіти, - ОП
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, майно передано разом із Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління.
Така передача здійснена на виконання указу президента від 5 листопада 2020 року №487 "Про впорядкування використання об'єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 29 грудня 2020 року №1667 "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки".
Підготовка фахівців у галузі публічного управління має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик. Потенціал Національної академії державного управління буде примножено завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що заклад приєднають до національної системи закладів вищої освіти України.
"Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національна академія державного управління при президентові України була створена в 1995 році. Її вважають головним державним вищим навчальним закладом із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
5 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Національну академію державного управління при президентові України передано у сферу управління Міністерства освіти та науки.