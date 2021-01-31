Академію держуправління при президентові передано у сферу управління Міносвіти, - ОП

Державне управління справами відзвітувало про передачу цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при президентові України зі свого управління у сферу управління Міністерства освіти та науки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, майно передано разом із Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління.

Така передача здійснена на виконання указу президента від 5 листопада 2020 року №487 "Про впорядкування використання об'єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 29 грудня 2020 року №1667 "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки".

Підготовка фахівців у галузі публічного управління має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик. Потенціал Національної академії державного управління буде примножено завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу", - йдеться в повідомленні.

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Передбачається, що заклад приєднають до національної системи закладів вищої освіти України.

"Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна академія державного управління при президентові України була створена в 1995 році. Її вважають головним державним вищим навчальним закладом із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

5 листопада 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Національну академію державного управління при президентові України передано у сферу управління Міністерства освіти та науки.

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