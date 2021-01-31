Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального. ВIДЕО

У неділю, 31 січня, зранку в Російській Федерації поновилися протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. У деяких містах на сході Росії вони вже завершилися, відомо про 145 затриманих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За інформацією правозахисного ресурсу ОВД-Инфо, перші протести почалися на сході країни. Зокрема, в Петропавловську-Камчатському на акції за Навального затримали місцевого активіста, коли він намагався розгорнути плакат із вимогою звільнити опозиціонера. Загалом на протесті затримали не менше п'яти осіб, у них у поліції примусово беруть відбитки пальців.

На протестах у Владивостоці, Хабаровську і Благовєщенську теж є затримані, зокрема журналісти. У Владивостоку близько сотні людей вийшли на лід і водили хороводи. Вони також скандували гасла: "Путін - злодій", "Аквадискотека", "Свободу Навальному!".

Також повідомляється, що в Читі поліція зупиняє перехожих і фотографує їх та їхні паспорти. ОМОН затримує людей на акціях в Іркутську, Новосибірську, Барнаулі, Новокузнецьку, Якутську і Кемерові.

Крім того, правозахисники повідомляють, що на допомогу ОМОНу в Красноярську прийшли так звані "тітушки". На тереторії всієї Росії сьогодні також відбуваються обшуки в активістів і членів штабів Навального.

У Москві чергову акцію "Свободу Навальному!" заплановано на 12:00. Місце збору учасників у Москві - територія між Луб'янською і Старою площами, де розташовані будівлі ФСБ і Адміністрації президента РФ.

Потім планується хода вулицями столиці РФ. Її маршрут буде координуватися вже під час акції.

❗️Мы снова выходим на акции протеста против произвола Владимира Путина.



Список городов-участников шествия можно найти на https://t.co/H0u6hgIB2a (список будет обновляться)



До встречи 31 января в 12:00 на центральных улицах вашего города! #свободуНавальному pic.twitter.com/9I76ohiqhC — Команда Навального (@teamnavalny) January 27, 2021

У "Штабі Навального" закликали людей виходити на вулиці "за свободу Олексія Навального і за Росію без Путіна", а також нагадали, що ст. 31 Конституції РФ дає громадянам право висловити свою думку масово, мирно і без зброї.

Читайте також: Російський суд відправив під домашній арешт брата Навального, а також активісток Соболь і Васильєву, - штаб опозиціонера

В Москве на Чистых прудах первые три задержания. Данные уточняется.



Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/4gqxYIcGPC — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

Минулої суботи мітинги охопили близько 200 міст країни від Сахаліну до Калінінграда. На 31 січня команда опозиціонера оголосила про організацію протестів щонайменше в 90 містах. Всі вони почнуться опівдні за місцевим часом.

У Санкт-Петербурзі мітинг стартує о 12:00 на початку Невського проспекту і мирною ходою рушить до Смольного.

27 січня правоохоронці провели близько 20 обшуків у прихильників і близьких Олексія Навального. Зокрема, у квартирах його дружини Юлії, брата Олега, юриста Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь, батьків головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова, за адресою матері учасниці Pussy Riot Марії Альохіної. Після чого Олег Навальний, Марія Альохіна та Любов Соболь були затримані на 48 годин.

Читайте також: Радбез ООН проведе засідання через ситуацію із Навальним у РФ

Також обшуки відбулись у квартирах Кіри Ярмиш (прессекретарка Навального), Георгія Албурова (заступник керівника відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією), глави "Штабу Навального" в Москві Олега Степанова. Усіх їх раніше було затримано за участь у мітингу 23 січня і для слідчих дій було спеціально доставлено із спецприймальника.

Більшість із проведених обшуків пов'язано зі звинуваченням у порушенні санітарних норм під час акцій на минулих вихідних. У межах оперативних заходів вилучали електронну техніку, комп'ютери, жорсткі диски.

Російські силовики застерегли організаторів і учасників протестів 31 січня про кримінальну відповідальність і попередили про незаконність заходів.

Дивіться також: Хлопець на мітингу за Навального в РФ голими руками дає відсіч ОМОНу. ВIДЕО

Згідно з повідомленням пресслужби МВС у Москві, заклики і участь у несанкціонованих акціях будуть розцінюватися як загроза громадському порядку. Також у поліції додали, що за участь у подібних заходах передбачено покарання відповідно до закону.

Минулої суботи на протести вийшли жителі 196 міст Росії. Наймасовішою стала акція на підтримку Навального в Москві. Вона зібрала близько 40 тисяч учасників. Протести в столиці завершилися увечері біля будівлі СІЗО "Матроська тиша", де перебуває Олексій Навальний.

Мітинги супроводжувалися розгонами і сутичками із силовиками. Понад 40 учасників зазнали травм. Загалом було затримано майже 4 тисячі осіб, із них 300 - неповнолітні. Дружина опозиціонера Юлія також була затримана на кілька годин. Щодо демонстрантів порушено 20 кримінальних справ, переважно за звинуваченням у застосуванні насильства проти силовиків.

Представники влади назвали акції незаконними, оскільки про них не повідомили в установленому порядку.

За кордоном акції за Навального відбулись у 70 містах. Зокрема, в Берліні зібралося близько 3 тисяч демонстрантів. У Києві мітинг відбувся біля посольства РФ.

Читайте також: У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини