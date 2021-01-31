"Слуга народу" Верещук про позови генералів ЗСУ до Міноборони: "Це ганьба. Будь ласка, припиніть це!"
Як передає Цензор.НЕТ, про це членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція "Слуга народу") написала на сторінці у фейсбуці. Наводимо її текст повністю.
"Панове генерали, припиніть це!
Тепер це стало публічним. ЗМІ пишуть про судові позови деяких найвищих керівників ЗСУ проти міністра оборони. Генерали оскаржують дисциплінарні стягнення з боку міністра.
У цій історії я нікого не підтримую і не звинувачую. Ба більше, я не знаю і не хочу знати подробиць.
Але це ганьба. У воюючій країні керівники Збройних сил не можуть судитися між собою на очах у солдатів і офіцерів, а головне - на очах у народу. Це не юридичне питання. І навіть не політичне. Це питання національної безпеки.
Звертаюся до пана міністра оборони і генералів: будь ласка, припиніть це!"