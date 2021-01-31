Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000. ВIДЕО (оновлено)

На акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального в Росії затримали вже понад 1000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВД-Инфо.

Зазначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході наразі, на 12:25 (за київським часом. - Ред.), затримано вже понад 1000 осіб.

Найбільша кількість затриманих у Владивостоці - 113 осіб і Москві - 100. У Красноярську затримали 81 людину, в Новосибірську - 90, Новокузнецьку - 33 людини, в Іркутську - 27.

Тим часом у ЗМІ і соцмережах публікують кадри жорстких затримань.

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".



Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.

На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закрито сім станцій метро в центральній частині Москви.

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