Новини

Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000. ВIДЕО (оновлено)

28 572190
На акціях на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального в Росії затримали вже понад 1000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВД-Инфо.

Зазначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході наразі,  на 12:25 (за київським часом. - Ред.), затримано вже понад 1000 осіб.

Найбільша кількість затриманих у Владивостоці - 113 осіб і Москві - 100. У Красноярську затримали 81 людину, в Новосибірську - 90, Новокузнецьку - 33 людини, в Іркутську - 27.

Тим часом у ЗМІ і соцмережах публікують кадри жорстких затримань.

У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.

На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закрито сім станцій метро в центральній частині Москви.

Дивіться також: Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 500 - Цензор.НЕТ 5789
  • Endy Brix
    Як казав Навальний, Крим віджали незаконно, але ж він не бутерброд. Щоб назад віддати. Навального посадили незаконно, але ж і він не бутерброд, щоб просто відпустити. Нехай сидить.
  • Zelya Vsyo
    "...протестующие вышли на лед и водили хороводы."

    Протесты в России: Людей избивает ОМОН, число задержанных уже превысило 500 - Цензор.НЕТ 9673
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини