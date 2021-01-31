Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих уже перевищила 1000. ВIДЕО (оновлено)
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний ресурс ОВД-Инфо.
Зазначається, що на акціях на підтримку політика Олексія Навального в Сибіру і на Далекому Сході наразі, на 12:25 (за київським часом. - Ред.), затримано вже понад 1000 осіб.
Найбільша кількість затриманих у Владивостоці - 113 осіб і Москві - 100. У Красноярську затримали 81 людину, в Новосибірську - 90, Новокузнецьку - 33 людини, в Іркутську - 27.
Тим часом у ЗМІ і соцмережах публікують кадри жорстких затримань.
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак
Добро пожаловать в Москву. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/1EgLg9PMgd— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Район Чистых прудов оцеплен силовиками. В метро пускают, но досматривают рюкзаки. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/ol1DWUnHxv— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk
В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент "Северо-Запад. МБХ медиа" https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В Челябинске силовики избивают протестующих дубинками. Видео: Урал. МБХ медиа pic.twitter.com/8GyDAT7Uss— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Грубые задержания возле станции метро "Сухаревская".— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021
Видео: Алина Данилина pic.twitter.com/DmB4iBK2Cc
У департаменті транспорту Москви допускають подальші закриття станцій метрополітену, повідомляє Інтерфакс.
На вимогу поліції з 8:00 неділі для входу, виходу і пересадки пасажирів тимчасово закрито сім станцій метро в центральній частині Москви.