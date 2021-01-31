Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції

Департамент транспорту Москви повідомив, що упродовж дня можливі "ситуативні закриття" станцій метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

У мерії зазначили, що такі рішення можуть ухвалювати на вимогу поліції.

Також повідомляється, що в Москві з 8:00 закрито станції метро "Олександрівський сад", "Охотний ряд", "Театральна", "Площа Революції", "Кузнецький міст", "Луб'янка", "Китай-місто".

Згодом департамент транспорту Москви оголосив про закриття на вхід і вихід вестибюлів станцій метро "Красні ворота" і "Сухаревська".

За даними видання, входи на станції "Чисті стави" і "Трубна" оточені поліцією, але самі станції наразі працюють.

Як повідомлялося, сьогодні у РФ вібуваються акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. За даними правозахисників, наразі затримано 519 осіб. ОМОН досить жорстко відтісняє і затримує людей.

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