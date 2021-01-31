Фонд Навального просить Байдена запровадити санкції проти оточення Путіна

Заснований російським опозиційним політиком Олексієм Навальним Фонд боротьби з корупцією (ФБК) звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що у Навального просять запровадити санкції проти 35 російських високопосадовців. Як заявив виконавчий директор фонду Володимир Ашурков, такого ж листа направлять до Європейського Союзу й уряду Великої Британії.

За його словами, фігурантів списку можна розділити на три категорії. Перша - "близькі друзі і "гаманці" Путіна" - олігархи, які зберігають гроші російського президента і його оточення. Друга - чиновники уряду Росії, які придушують протести; третя - силовики, причетні до переслідування Навального.

Білий дім вже підтвердив одержання листа від ФБК. У списку також є прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, мер Москви Сергій Собянін і пропагандистка Маргарита Симоньян.

Санкції просять запровадити, зокрема, проти олігарха Романа Абрамовича і міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка.

Дивіться також: Протести в Росії: людей б'є ОМОН, кількість затриманих вже перевищила 500. ВIДЕО