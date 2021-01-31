Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC
Про це телеканалу NBC заявив високопосадовець адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це буде перший великий політичний виступ Байдена з моменту набуття повноважень і, найімовірніше, відбудеться під час запланованого візиту в Держдепартамент", - йдеться в повідомленні.
За словами джерела, очікується також, що президент підпише низку виконавчих актів, пов'язаних із його зусиллями продемонструвати новий підхід США до подій на світовій арені.
Як зазначає телеканал, "Байден стикається з цілою низкою зовнішньополітичних викликів - від Ірану і Північної Кореї до Росії, Китаю та війни в Афганістані".
Він різко критикував зовнішню політику колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії 2020 року і в разі перемоги на виборах "обіцяв кардинальні зрушення як у відносинах із союзниками, так і у сфері протистояння противникам, зокрема Росії", - нагадує NBC.