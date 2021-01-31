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ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн

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ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн
Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах механізму COVAX, який підтримується ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва ЄС в Україні, яка розміщена на офіційній сторінці представництва у фейсбуці.

У заяві нагадується, що відповідне рішення було ухвалено 30 січня. Команда ЄС, зокрема Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і держави-члени ЄС, анонсувала виділення понад 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX.

"COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не перебуває у безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах "Team Europe", Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн", – зазначив Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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Топ коментарі

  • Goldman Sachs
    Отличная новость!
    Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
  • Игорь Монахов
    "Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" ... Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и Ко. "(с)
  • aleks kyb
    А где обещанные Бубочкой мульены баночек с вакциной? Еще в дороге. да? А-ха-ха!! Давайте вместе поржем, зетипиллы!
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