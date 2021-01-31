Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися значно менш ефективними у запобіганні COVID-19 серед учасників випробувань у ПАР, де новий штам вірусу вже набув значного поширення порівняно з країнами, де ця мутація все ще рідкісна.
Згідно з попередніми даними, вакцина компанії Novavax ефективна на 50% у запобіганні хворобі COVID-19 серед людей у Південній Африці. Це значно менше порівняно з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник становить 89,3%.
"Очевидно, що мутації (коронавірусу. - Ред.) чинять зменшувальний ефект на результативність вакцини", - сказав доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб США.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.
Зокрема, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.