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Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини

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Вчені виявили небезпечну особливість "африканського" COVID-штаму - стійкість до антитіл вакцини
Дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти COVID-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися значно менш ефективними у запобіганні COVID-19 серед учасників випробувань у ПАР, де новий штам вірусу вже набув значного поширення порівняно з країнами, де ця мутація все ще рідкісна.

Згідно з попередніми даними, вакцина компанії Novavax ефективна на 50% у запобіганні хворобі COVID-19 серед людей у ​​Південній Африці. Це значно менше порівняно з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник становить 89,3%.

"Очевидно, що мутації (коронавірусу. - Ред.) чинять зменшувальний ефект на результативність вакцини", - сказав доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб США.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Зокрема, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.

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Топ коментарі

  • Алексей Онасенко eefb931b
    Информация содержит грубую ошибку. Ни одна из вакцин не содержит антитела. Антитела вырабатываются в организме на вакцину, или на вирус у зараженных. Не разгоняйте фейки!
  • Вал Кочин
    Йдіть в дупу зі своїми страшилками, задовбали.
  • Nestor Nen
    Я вже переживати почав що зламався конвеєр по виробництву нових штаммів ковіду, а ні свіжі байки підійшли.
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