За добу в Києві від COVID-19 померли 16 осіб, виявили понад дві сотні нових інфікувань

Упродовж суботи, 30 січня, в Києві виявили ще 215 нових хворих на коронавірус, 16 інфіхованих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Зокрема, за останній день захворіли 117 жінок віком від 19 до 83 років, 88 чоловіків віком від 18 до 86 років, 2 дівчинки 1 і 3 років і 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

COVID-19 виявили у 10 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 26 пацієнтів. Одужали за добу 707 осіб.

Підтверджених випадків захворювання в Києві наразі вже 128 389. Коронавірус подолали 68 558 киян. За період пандемії коронавірус забрав життя 2 365 жителів міста.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 76, у Дніпровському - 51 і в Святошинському районі - 25 випадків.

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