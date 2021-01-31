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Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

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Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни
Понад 800 російських військовослужбовців і близько 200 одиниць військової техніки задіяно в маневрах, які проводить 20-та загальновійськова армія Західного військового округу РФ.

Про це повідомили у ЗВО в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Військовослужбовці мотострілецького полку загальновійськової армії Західного військового округу запобігли тиловій атаці умовного противника під час масштабних навчань військ армії в шести регіонах країни", - йдеться в повідомленні ЗВО.

"Згідно із задумом навчань, умовний противник зміг непомітно виконати обхід основної частини загальновійськового угруповання військ у Воронезькій області. Для відбиття атаки екіпажі танків Т-72Б3 та бойових машин піхоти БМП-2 організували маневрену оборону своїх позицій із використанням рельєфу місцевості. Головною метою навчання стала перевірка підрозділів полку і доданих сил для відбиття прихованої атаки "противника" та прийняття рішень для знищення переважаючих сил", - наголошується в повідомленні ЗВО.

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20-та загальновійськова армія вважається одним із найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі. Війська армії дислокуються у Воронезькій, Курській, Смоленській і Брянській областях.

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Навіть при Троцькому і Сталіні, що мріяли про "світову революцію", у СРСР, із військовослужбовців сформували "трудову армію", яка в короткі строки побудувала ТуркСиб, що зв"язала Середню Азію з центральними районами країни... А ці придурки запалили купу війн і військових конфліктів у половині світу, і у маневри бавляться, в той час, коли у Сибіру автомобілі по бродах влітку, і взимку - по льоду, річки переїжджають... Їх, частково, можна зрозуміть - навіщо витрачать гроші на будівництво мостів, якщо все одно, рано чи пізно, Китай забере Сибір собі?....
  • Zushaua
    Наш Наполеон уже привел части ВСУ в состояние повышенной готовности на Востоке в связи с этой провокацией , или как и все предыдущие 7 лет будет -,,не злить и не провоцировать?"
  • Zelya Vsyo
    Штаб армии расположен в Воронеже.

    Армия РФ развернула маневры в шести западных регионах страны - Цензор.НЕТ 1041
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