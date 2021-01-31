Армія РФ розгорнула маневри в шести західних регіонах країни

Понад 800 російських військовослужбовців і близько 200 одиниць військової техніки задіяно в маневрах, які проводить 20-та загальновійськова армія Західного військового округу РФ.

Про це повідомили у ЗВО в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Військовослужбовці мотострілецького полку загальновійськової армії Західного військового округу запобігли тиловій атаці умовного противника під час масштабних навчань військ армії в шести регіонах країни", - йдеться в повідомленні ЗВО.

"Згідно із задумом навчань, умовний противник зміг непомітно виконати обхід основної частини загальновійськового угруповання військ у Воронезькій області. Для відбиття атаки екіпажі танків Т-72Б3 та бойових машин піхоти БМП-2 організували маневрену оборону своїх позицій із використанням рельєфу місцевості. Головною метою навчання стала перевірка підрозділів полку і доданих сил для відбиття прихованої атаки "противника" та прийняття рішень для знищення переважаючих сил", - наголошується в повідомленні ЗВО.

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20-та загальновійськова армія вважається одним із найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі. Війська армії дислокуються у Воронезькій, Курській, Смоленській і Брянській областях.