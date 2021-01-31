ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, трансляцію подій веде телеканал Настоящее время.
У Москві поліція затримує людей біля центральних станцій метро, аби не дати можливості протестувальникам зібратися разом. Соратник Навального Леонід Волков у твітері закликав протестувальників йти до метро "Комсомольська", до Площі трьох вокзалів. Затримано не менше 100 людей, на Сухаревській площі автозаки переповнені.
Хода на Садовому кільці в Москві:
Від Московського театру юного глядача протестувальники рушили у бік Невського проспекту. Учасники протестів повідомляють про жорстокі затримання з боку ОМОНу.
За інформацією ОВД-Инфо, на 12:20 за київським часом затримано вже понад 1000 осіб.
Дивіться також пряму трансляцію журналістів "Радіо свобода", які висвітлюють події, що відбуваються на акціях протесту в російських містах: