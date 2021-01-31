ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ. ВIДЕО

У Москві і Санкт-Петербурзі поліція намагається запобігти масовим протестам на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, трансляцію подій веде телеканал Настоящее время.

У Москві поліція затримує людей біля центральних станцій метро, аби не дати можливості протестувальникам зібратися разом. Соратник Навального Леонід Волков у твітері закликав протестувальників йти до метро "Комсомольська", до Площі трьох вокзалів. Затримано не менше 100 людей, на Сухаревській площі автозаки переповнені.

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Хода на Садовому кільці в Москві:

Від Московського театру юного глядача протестувальники рушили у бік Невського проспекту. Учасники протестів повідомляють про жорстокі затримання з боку ОМОНу.

За інформацією ОВД-Инфо, на 12:20 за київським часом затримано вже понад 1000 осіб.

Дивіться також пряму трансляцію журналістів "Радіо свобода", які висвітлюють події, що відбуваються на акціях протесту в російських містах: