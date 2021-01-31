Два нацгвардійці відбули до Аб'єю та Італії в межах миротворчої місії ООН. ФОТО

Двох військовослужбовців Національної гвардії України направили до місій ООН наприкінці січня 2021 року: одного для врегулювання Аб'єйського конфлікту, а іншого у резервний поліцейський підрозділ Департаменту операцій із підтримання миру ООН в Італії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент коммунікації Нацгвардії.

Зокрема, старшого офіцера відділення забезпечення миротворчої діяльності НГУ підполковника Романа Каркача було призначено на посаду радника з питань реформування резервного поліцейського підрозділу Управління поліції ООН, яке розташоване на логістичній базі Департаменту миротворчих операцій Секретаріату ООН у Бриндізі, Італійська Республіка.

Направлення поліцейського персоналу з України до Аб'єю відбувається вперше, це рішення прийнято на підставі указу президента України. Першим миротворцем до нової місії для України від МВС став заступник начальника Навчального центру НГУ у Золочеві Олександр Демчук.

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Зазначимо, що регіон Аб'єй є спірною територією між Південним Суданом і Суданом. Окрім того, багатий запасами нафти. 13 травня 2019 року Резолюція Ради безпеки ООН 2469 визнала, що поточна ситуація в Аб'єї і вздовж кордону між країнами продовжує становити загрозу міжнародному миру і безпеці.