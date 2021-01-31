Два нацгвардійці відбули до Аб'єю та Італії в межах миротворчої місії ООН. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент коммунікації Нацгвардії.
Зокрема, старшого офіцера відділення забезпечення миротворчої діяльності НГУ підполковника Романа Каркача було призначено на посаду радника з питань реформування резервного поліцейського підрозділу Управління поліції ООН, яке розташоване на логістичній базі Департаменту миротворчих операцій Секретаріату ООН у Бриндізі, Італійська Республіка.
Направлення поліцейського персоналу з України до Аб'єю відбувається вперше, це рішення прийнято на підставі указу президента України. Першим миротворцем до нової місії для України від МВС став заступник начальника Навчального центру НГУ у Золочеві Олександр Демчук.
Зазначимо, що регіон Аб'єй є спірною територією між Південним Суданом і Суданом. Окрім того, багатий запасами нафти. 13 травня 2019 року Резолюція Ради безпеки ООН 2469 визнала, що поточна ситуація в Аб'єї і вздовж кордону між країнами продовжує становити загрозу міжнародному миру і безпеці.