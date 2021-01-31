Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков

Позиція Сполучених Штатів Америки, які звинувачують Російську Федерацію в агресії щодо України, є однією з концептуальних розбіжностей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1" (ВГТРК), відповідаючи на запитання, чи лунали під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом такі звинувачення.

"Це позиція Сполучених Штатів Америки, з якою ми категорично не згодні. Це одна з концептуальних розбіжностей, які стоять на порядку денному наших відносин", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що президент має намір невпинно і послідовно доводити позицію Росії щодо цього питання до США.

Читайте також: Завтра Байден представить свою концепцію зовнішньої політики США, - телеканал NBC