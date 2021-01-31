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Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков

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Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков
Позиція Сполучених Штатів Америки, які звинувачують Російську Федерацію в агресії щодо України, є однією з концептуальних розбіжностей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1" (ВГТРК), відповідаючи на запитання, чи лунали під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом такі звинувачення.

"Це позиція Сполучених Штатів Америки, з якою ми категорично не згодні. Це одна з концептуальних розбіжностей, які стоять на порядку денному наших відносин", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що президент має намір невпинно і послідовно доводити позицію Росії щодо цього питання до США.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Письков- иди на своё место в "апарт-отель Ротенберга" в Геленджике:
    Позиция США, обвиняющих РФ в агрессии к Украине, - это одно из концептуальных разногласий между странами, - Песков - Цензор.НЕТ 1732
  • Наталья Киенко
    Какие же трусливые негодяи! Крым отжимали безликими зелеными человечками, Донбасс захватывали переодетыми фсб-шниками и Градами со своей территории по нашей Марьинке! А в итоге- ИХТАМНЕТОВ там отродясь не было и рашист не агрессор и не оккупант! А как же героизм и смелость ДЕДОВ, не передались по наследству? НАШКОДИЛИ, а отвечать ОЧКО ЖИМ-ЖИМ??? Аморальные твари!!!
  • Scorpman Y
    https://novynarnia.com/2021/01/29/miskrada-dnipra-pidtrymala-vchytelku-viktoriyu-zhdanovu-yaka-rozpovidaye-dityam-scho-rosiya-voroh/

    Міськрада Дніпра підтримала вчительку Вікторію Жданову, яка розповідає дітям, що Росія - ворог



    в коментах одно кацапське непорозуміння на погоняло "строкач" - в ФБ явно від рашки "працює"...
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