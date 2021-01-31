Дружину Навального знову затримали на акції протесту в Москві, - штаб
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Під час акції протесту на підтримку Олексія Навального в Москві правоохоронці затримали дружину російського опозиціонера Юлію Навальну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Навального у твіттері.
"Юлію Навальну затримали на акції! Свободу Навальним!" - зазначають у команді Навального.
Сама Юлія раніше сьогодні опублікувала в Instagram фото з акції протесту в Москві.
"У Сокольниках сьогодні класно!" - прокоментувала вона це фото.
Загалом, за даними ОВД-Инфо, кількість затриманих на акціях на підтримку Навального в РФ вже понад 1640 осіб.
Як повідомлялося, Навальну також затримували на акції протесту, яка відбувалась у Москві 23 січня.