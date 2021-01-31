Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Служба безпеки України заявила про проведення санкціонованих судом слідчо-оперативних дій у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ "МС-4" загальних зборів акціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "061".

Зокрема зазначається, що в неділю, 31 січня, на Південному шосе, 8, мали відбуватися збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", анонсовані китайськими інвесторами і ТОВ "МС-4" (Харьків) українського бізнесмена Олександра Ярославського. На місці зібрався мітинг. До будівлі, де мали відбуватися збори, приїхали народні депутати і співробітники СБУ.

Близько 8:00 на Південному шосе почали збиратися акціонери заводу "Мотор Січ", яким належним чином не приходило повідомлення про збори акціонерів. Ті повідомляють, що дізналися про цю подію з повідомлень у ЗМІ. Таких акціонерів зібралося 20-30. Вони зазначають, що, згідно із законом, мали отримувати листа, але цього так і не сталося. Частина акціонерів стверджує, що не знає про те, хто конкретно мінятиме керівництво підприємства і хотіли б потрапити всередину, щоб дізнатися, хто взагалі представлятиме їхні інтереси. Проте потрапити до будівлі вони так і не змогли - двері були зачинені. Люди тримали в руках плакати "Не допустимо рейдерського захоплення" і "Закон на боці "Мотора".

"У нас є статут, згідно з яким акціонери мають отримати папери приблизно за місяць. Мій чоловік, наприклад, завжди представляв на зборах акціонерів інтереси 200 осіб. Збори завжди проводилися на території підприємства, в актовій залі. Хто тут представляє мої інтереси? Реєстр акціонерів заблоковано. Як ці люди, не знаючи акціонерів, проводять збори? Від чийого імені? Я прочитала, що вони хочуть змінити раду директорів, а хто буде замість них?" - каже Вікторія. Вона працювала на заводі 40 років, її чоловік і батьки також працювали на підприємстві.

Для забезпечення порядку на місці працювало понад 50 поліцейських і 200 військовослужбовців Нацгвардії.

















Трохи згодом під'їхала група нардепів - Геннадій Касай, Максим Пашковський, Артем Кунаев, Юлія Яцик, Арсеній Пушкаренко. Обранці зазначають, що до них звернувся трудовий колектив заводу з проханням відреагувати на ситуацію.

"До нас звернувся трудовий колектив ПАТ "Мотор Січ". Є рішення РНБО, накладені указом президента санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль у рамках наших повноважень. Для того, щоб тут зараз не стався злочин проти держави. У нас є інформація, що тут має відбуватися захід, на який накладено санкції. І якщо це так, ми викликатимемо СБУ", - прокоментував нардеп Арсеній Пушкаренко.











На місці також працювали співробітники СБУ з Києва в межах слідчих дій щодо відкритої кримінальної справи.

"Слідчі дії, відчиняйте. Якщо ви не відчините, то ми будемо змушені відчинити в примусовому порядку", - сказав правоохоронець і почав зворотний відлік. Одні двері їм все ж відчинили, а другі довелося зламувати. Також всередину запустили нардепів.

З власних джерел журналістам вдалося дізнатися, що збори так і не відбулися. Основне питання сьогоднішнього порядку денного - зміна наглядової ради та затвердження статуту в новій редакції.

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Зі свого боку, пресцентр СБУ повідомив, що правоохоронці фіксують можливі протиправні дії з боку представників компаній "DCH" і "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", пов'язані зі встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ".

У межах розпочатого кримінального провадження СБУ документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне і народногосподарське значення.

Тривають слідчі дії.

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